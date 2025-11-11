Prozess um Tod eines Obdachlosen: Angeklagter bestreitet jegliche Tatbeteiligung

Düsseldorf/Neuss - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 56-jährigen Obdachlosen in Neuss hat der Angeklagte (46) jegliche Tatbeteiligung bestritten.

Der Obdachlose (†56) wies bei seinem Auffinden schwere Gesichts- und Kopfverletzungen auf. (Symbolfoto) © Ina Fassbender/dpa

Vielmehr habe es einen Streit in der Obdachlosen-Szene zwischen dem 56-Jährigen und einem 39-Jährigen um einen Zeltstandort gegeben, sagte der Angeklagte am ersten Prozesstag am Landgericht Düsseldorf.

Der mutmaßliche 39-jährige Mittäter hat sich nach Gerichtsangaben in der Untersuchungshaft selbst getötet. Deshalb steht in dem Verfahren nur der 46-jährige Angeklagte vor Gericht.

Dem Ukrainer mit griechischem Pass wirft die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen Mord vor. Für den Strafprozess sind bis Mitte Dezember noch fünf weitere Verhandlungstage angesetzt.

Der Angeklagte erklärte, er habe dem 56-Jährigen nach dessen Streit mit dem 39-Jährigen aufgeholfen. Zu zweit hätten sie den Mann ins Zelt gebracht.