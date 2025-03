Reformpläne: NRW-Kliniken mit empfindlicher Pleite vor Gericht

In drei Fällen, in denen die betroffenen Krankenhäuser medizinische Leistungen im Bereich Leukämie und Lymphome nicht mehr erbringen dürften, sei klar, dass bei ihnen zu geringe Fallzahlen im Vergleich zu den berücksichtigten "Spitzenversorgern mit deutlich höherem Leistungsgeschehen" festgestellt worden seien.

Schon in der vorletzten Woche waren Krankenhäuser mit ihren Eilanträgen am Verwaltungsgericht Düsseldorf gescheitert. Dagegen hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in der vorigen Woche in vier Eilverfahren den klagenden Kliniken vorerst recht gegeben.

Insgesamt gibt es laut NRW-Gesundheitsministerium 28 Eilanträge und 95 Klagen gegen die Krankenhausplanung des Landes.