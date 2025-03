Rolls-Royce und Schmuck ergaunert: Betrügerbande nimmt Banken aus - Kopf verurteilt

Das Düsseldorfer Landgericht hat einen 41-Jährigen verurteilt. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Der 41-Jährige wurde am Donnerstag wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs, Urkundenfälschung, Sozialbetrugs und 15-fachen Fahrens ohne Führerschein schuldig gesprochen - und zu insgesamt vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Er hatte nach Überzeugung des Gerichts zusammen mit Mittätern von Februar 2017 bis September 2023 unter anderem Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Arbeits- und Mietverträge gefälscht. So war die Bande bei Banken und Leasinggesellschaften an Kredite und Finanzierungen für teure Immobilien, Luxusautos sowie eine Jacht in Höhe von etwa zwölf Millionen Euro gelangt.

Bei einer großangelegten Razzia gegen die Bande hatten Ermittler am 12. Dezember 2023 insgesamt 56 Objekte in Nordrhein-Westfalen und fünf weiteren Bundesländern durchsucht.

Damals waren laut Ermittlern Vermögenswerte in Höhe von circa 6,3 Millionen Euro sichergestellt worden - darunter Bargeld, Immobilien, ein Rolls-Royce-Luxusauto, Uhren und Schmuck.