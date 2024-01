Säure-Attentat auf Top-Manager: Hinweisgeber sackt 200.000 Euro Belohnung ein!

Wuppertal - Nach dem Säure-Attentat auf Energie-Manager Bernhard Günther (57) hat ein Hinweisgeber knapp 200.000 Euro Belohnung erhalten. Das hat der Kontaktmann zum Hinweisgeber, ein Rechtsanwalt, am Mittwoch im Prozess um das Attentat am Wuppertaler Landgericht ausgesagt.

Auf den Energie-Manager Bernhard Günther (57, r.) war am 4. März 2018 ein Säure-Anschlag verübt worden. © Henning Kaiser/dpa

Der Anwalt bezeichnete sich als Spezialist für Hinweisgeber beim Verdacht auf Wirtschaftskriminalität.

Der 49-Jährige hatte Hinweise auf die Täter ausgewertet, nachdem Günthers damaliger Arbeitgeber Innogy eine hohe Summe für die Ergreifung der Täter ausgesetzt hatte. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten zuvor keinen Erfolg erbracht.

Auf Günther war am 4. März 2018 ein Anschlag verübt worden: Zwei Männer lauerten dem Manager in der Nähe seines Privathauses in Haan bei Düsseldorf auf und übergossen ihn mit hoch konzentrierter Schwefelsäure. Günthers Ziel ist es, den Auftraggeber des Anschlags ans Licht zu bringen.

Dem Hinweisgeber sei es klar um Geld gegangen, sagte der Anwalt. Seine Tipps hatten den Durchbruch gebracht: Ein Täter mit belgischem Pass ist bereits rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Ein zweiter 36-jähriger Verdächtiger, bei dem es sich um den Komplizen handeln soll, steht derzeit vor Gericht.