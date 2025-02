Schüsse bei Boxer-Prozess! Mehrere Verletzte - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Bielefeld - Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte in der Bielefelder Innenstadt (NRW)! In der Nähe des Landgerichts am Niederwall ist es am Mittwochmittag zu Schüssen gekommen. Die Attacke soll in Verbindung mit einem Prozess um den Mord an einem Profiboxer stehen.