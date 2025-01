Ex-Profiboxer mit 16 Schüssen auf offener Straße erschossen: Fall kommt ins Rollen!

Düsseldorf – Knapp elf Monate nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen Box-Profi Besar Nimani in der Bielefelder Innenstadt beginnt Ende Januar der Prozess gegen einen 34-Jährigen.

Das mutmaßliche Attentat ereignete sich im März 2024 vor einem Geschäft in der Bielefelder Innenstadt. © Friso Gentsch/dpa

Die Staatsanwaltschaft hat den Bielefelder wegen heimtückischen Mordes angeklagt.

Das Motiv für die Tat ist bislang offen. Nach einem zweiten Verdächtigen wird nach Auskunft der Polizei weiter mit internationalem Haftbefehl gefahndet.

Beide sollen laut Anklage dem Opfer aufgelauert und nach einem gemeinsamen Tatplan 16 Schüsse auf Nimani abgegeben haben. Der ehemalige Boxer verblutete am Tatort. Das Landgericht hat bis Ende März 14 Verhandlungstermine angesetzt.

Nimani war im März 2024 vor einem Geschäft in einer Fußgängerzone erschossen worden. Der 38-Jährige hatte zuvor in der Nähe sein Auto geparkt und war zu Fuß in Richtung des späteren Tatorts gegangen.