Sie wollten 15 Millionen Euro! Schumacher-Erpresser vor Gericht geständig

Wuppertal - Nach einem besonders dreisten Versuch, den Schicksalsschlag eines Prominenten schamlos für sich ausnutzen, hat am Dienstag nun der Prozess um die versuchte Erpressung von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (55) vor dem Wuppertaler Amtsgericht begonnen. Die Angeklagten waren teilweise geständig.