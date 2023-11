Sieben Monate nach Messerattacke in Fitnessstudio: Mutmaßlicher IS-Anhänger legt Geständnis ab

Duisburg - Fast sieben Monate nach der brutalen Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio hat der Angeklagte (27) am heutigen Donnerstag ein Geständnis abgelegt.

Schwer bewaffnete Polizisten bewachten am 18. April den Eingang des betroffenen Fitnessstudios. © Christoph Reichwein/dpa

Gegenüber den Geschworenen am Oberlandesgericht gab der 27-Jährige an, im Sinne des IS gehandelt zu haben.

Dabei gab der junge Mann an, seine Feinde am 18. April dieses Jahres töten zu wollen.

Bei seinen Angriffen auf offener Straße und in einem Fitnessstudio wurden vier Menschen schwer verletzt. Ein Mann erlag auf offener Straße seinen brutalen Verletzungen.