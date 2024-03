Überraschendes Urteil! Spediteur vor 21 Jahren entführt - Angeklagter freigesprochen

Bonn - Mehr als 20 Jahre nach der Entführung eines Spediteurs in Troisdorf (55) wurde am Freitag vor dem Bonner Landgericht das Urteil gegen einen 52-Jährigen gefällt: Er wurde überraschend freigesprochen.

Weil er zusammen mit drei Komplizen 2003 an der Entführung beteiligt gewesen sein, musste sich der heute 52-Jährige am Freitag wegen erpresserischen Menschenraubs verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre und zehn Monate Haft gefordert, seine Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Das Landgericht Bonn konnte dem Angeklagten eine Beteiligung an der Entführung des Spediteurs nicht zweifelsfrei nachweisen. © Oliver Berg/dpa

Am Abend des 7. September 2003 zwangen sie den Spediteur mit einer Waffe zu einer Autofahrt ins Bergische Land und bedrohten ihn unterwegs. Der Mann bot ihnen 10.000 Euro für seine Freilassung an, die er sich von einem Bekannten holte, während die Entführer auf ihn warteten. Das Geld teilte das Trio dann unter sich auf.

Während der Autofahrt gab es ein Telefongespräch zwischen dem nun angeklagten 52-Jährigen und dem Opfer. Der Inhalt ist aber nicht bekannt, die Kammer konnte das Gespräch nicht als Beweismittel nutzen.

Der 52-Jährige war im Zuge der Ermittlungen in Verdacht geraten und hatte im Sommer 2005 rund drei Wochen in Untersuchungshaft verbracht. Danach tauchte er 18 Jahre lang unter und lebte unter anderem Namen in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis). Nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte, zeigte sie ihn aus Rache an. Am 13. April 2023 wurde der Mann erneut verhaftet.

Nach dem Freispruch ordnete das Gericht am Freitag eine sofortige Haftentlassung an. Der Mann muss für die zweimalige Untersuchungshaft entschädigt werden. Es wurde aber nicht ausgeschlossen, dass die Staatsanwaltschaft das Urteil anfechten und in Revision gehen wird.