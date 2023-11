Süßwaren-Prozess: Mehrere Zeugen bereits tot, das könnte jetzt Konsequenzen haben

Düsseldorf - Wie ausgiebig dürfen konkurrierende Süßwarenhersteller über geplante Preiserhöhungen sprechen? So lautet die zentrale Frage im Kartellverfahren gegen die Unternehmen Bahlsen, Griesson de Beukelaer und CFP Brands, das an heutigen Dienstag am Oberlandesgericht Düsseldorf eröffnet wurde.