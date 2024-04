Türsteher stürzt zu Boden, Spanier fährt gezielt über ihn: Mordversuch neu aufgerollt!

Düsseldorf - Mehr als sechs Jahre nach einer Attacke vor einem Düsseldorfer Nachtclub wird die Tat an diesem Mittwoch vor Gericht aufgerollt.

Erst gut fünf Jahre nach der Tat konnte der Angeklagte in Spanien festgenommen und an die deutschen Behörden ausgeliefert werden. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Pool/dpa

Auf der Anklagebank des Landgerichts muss sich ein 28-Jähriger wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Laut Anklage war dem Spanier der Zutritt zum Club am Neujahrsmorgen 2018 von einem Türsteher verwehrt worden. Daraufhin soll der Mann sein Auto geholt und damit in eine Fußgängerpassage in der Nähe der Königsallee gefahren sein.

Dort soll er im schmalen Eingangsbereich des Clubs mit seinem Auto vier Disco-Mitarbeiter erfasst haben, darunter auch den Türsteher.

Als der 36-Jährige verletzt am Boden lag, soll der Angeklagte ihn gezielt überrollt und schwer verletzt haben. Das Opfer erlitt Hirnblutungen und mehrere Brüche an Armen und Beinen.

Nach der Tat hatte sich der Verdächtige ins Ausland abgesetzt. Erst gut fünf Jahre später konnte er in Spanien festgenommen und an die deutschen Behörden ausgeliefert werden.