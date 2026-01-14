Wegen gelöster Verlobung: Männer entführen Bekannten und foltern ihn über mehrere Tage

Mönchengladbach - Vor dem Landgericht Mönchengladbach hat der Prozess um eine brutale Tat nach einer gelösten Verlobung begonnen. Angeklagt sind sechs Männer im Alter von 24 bis 56 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Freiheitsberaubung, gemeinschaftliche Geiselnahme, Erpressung und Körperverletzung vor.

Die Männer mussten sich am Mittwoch vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Die Syrer sollen einen heute 24-jährigen Landsmann über mehrere Tage gefangen gehalten und misshandelt haben. Laut Anklage folterten sie ihn zum Beispiel mit Messern, glühenden Eisenstangen und heißem Wasser. Außerdem habe das Opfer drei Tage lang weder Essen noch Trinken bekommen, schilderte die Staatsanwältin.

Motiv für die Tat sei gewesen, dass das Opfer die Verlobung mit seiner Freundin - der Tochter des ältesten Angeklagten - gelöst und deren Familie knapp 10.000 Euro geschuldet habe.

Das Geld hätten die Angeklagten auf brutale Weise eintreiben wollen. Als der 24-Jährige im April 2022 noch einmal zu seiner Ex-Verlobten fahren wollte, soll ihn ein 28-jähriger Angeklagter vom Bahnhof Rheydt abgeholt und in eine Wohnung gebracht haben, in der zwei andere Männer warteten.

Der 28-Jährige habe die Rückzahlung des Geldes gefordert, dem Opfer massiv gedroht und mit einer Schreckschusspistole in den Boden geschossen. Anschließend sei der junge Mann geknebelt und misshandelt worden.