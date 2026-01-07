Bewaffneter Überfall auf Juwelier: Männer behaupten, sie hätten aus Angst gehandelt

Mönchengladbach - Nach dem Überfall eines mit einer Maschinenpistole bewaffneten Trios auf einen Juwelier und Goldhändler in Mönchengladbach haben drei Männer Geständnisse abgelegt. Beim Prozessbeginn am dortigen Landgericht räumten der 21-jährige Angeklagte und die beiden 22-jährigen Angeklagten ihre Tatbeteiligung ein.

Eine halbe Million Euro Beute und eine Maschinenpistole: Im Prozess um den Überfall in Mönchengladbach haben die drei Angeklagten Geständnisse abgelegt. © Martin Höke/dpa

Die Männer aus den Niederlanden waren noch im Umfeld des Ladens gestellt worden. Sie sind unter anderem wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Überfall hatte sich am 9. August in der Mönchengladbacher Innenstadt abgespielt.

Ein Überwachungsvideo des Ladens zeigt, wie drei bewaffnete und mit Motorradhelmen und Sturmhauben maskierte Täter in das Geschäft eindringen und den Goldhändler attackieren. Doch der Inhaber wehrt sich, zwei Angehörige und zwei Kunden greifen ein.

Der 46-Jährige hatte versucht, einem der Räuber die Maschinenpistole zu entreißen. Dabei soll es sich um einen Kalaschnikow-Nachbau gehandelt haben. Bei dem Gerangel löste sich aus der Waffe ein Schuss, verletzt wurde dabei niemand.

Das Überwachungsvideo des Ladens zeigt, wie einer der beiden 22-jährigen Angeklagten von vier Männern in dem Geschäft massiv bedrängt, geschlagen und getreten wird.