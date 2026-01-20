Mann tötet seine Frau und betoniert sie ein: Tat laut Anklage "sorgfältig geplant"

Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler - Gegen einen 31 Jahre alten Mann, der seine Frau getötet und einbetoniert haben soll , hat am Landgericht Koblenz der Prozess begonnen.

Nachdem die Frau (†31) als vermisst gemeldet worden war, durchsuchte die Polizei das Grundstück des Mannes (31) und fand ihre sterblichen Überreste. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Am ersten Tag wurde die Anklage verlesen, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine getrennt lebende Ehefrau aus Habgier, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben.

"Der Angeklagte soll die Tötung sowie auch die anschließende Beseitigung der Leiche sorgfältig und detailliert geplant haben", hieß es in einer früheren Mitteilung vom Gericht.

Während des Scheidungsverfahrens soll die Frau finanzielle Forderungen gestellt und angestrebt haben, die Umgangsregelung mit dem gemeinsamen Kind zu ändern.

Der deutsche Angeklagte soll die 31 Jahre alte Frau im Juli 2025 gezielt unter einem Vorwand in das von ihm bewohnte Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler gelockt haben. Dort soll er sie laut Anklage mit mehreren Messerstichen getötet haben.