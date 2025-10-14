Freundinnen der eigenen Kinder missbraucht: Familienvater zu Haft verurteilt

Mainz - Über 80 Vergehen! Wegen des Missbrauchs von Kindern im Grundschulalter ist ein 52 Jahre alter Mann aus Gau-Odernheim ( Rheinland-Pfalz ) zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Das Landgericht Mainz verurteilte den 52-jährigen Mann nun zu einer Haftstrafe. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Das Landgericht Mainz befand ihn in 79 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und in drei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern für schuldig, außerdem wurde er wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte verurteilt.

Unter den Opfern des Mannes aus Rheinhessen sollen sich auch Freundinnen seiner eigenen Tochter und seines Sohnes befunden haben.

Mit dem Strafmaß blieben die Richter in dem nicht-öffentlich geführten Verfahren etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf sechs Jahre und vier Monate plädiert hatte.

Die Vertreter der Nebenklage hatten sich dem Gericht zufolge der Forderung der Staatsanwaltschaft angeschlossen, jedoch noch die Verhängung einer Sicherungsverwahrung beantragt.