Mord-Anklage: Mann soll Ehefrau (†31) getötet und einbetoniert haben

Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler - Ein 31 Jahre alter Mann aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ( Rheinland-Pfalz ) soll im vergangenen Juli seine getrennt lebende Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet und in einer vorher ausgehobenen Grube einbetoniert haben.

Die Polizei hatte im Rahmen einer Vermisstenanzeige nach der 31-Jährigen gesucht. Schließlich hatte der Angeklagte eingeräumt, seine Frau getötet zu haben. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Nun hat die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen den Deutschen erhoben, wie die Behörde mitteilte. Die Anklageschrift werfe ihm Mord aus Heimtücke, Habgier und niedrigen Beweggründen vor.

Das 31 Jahre alte Opfer war demnach bereits 2024 aus dem gemeinsam bewohnten Haus ausgezogen, die Scheidung lief seit Anfang 2025.

Die Frau habe finanzielle Forderungen gestellt und die Umgangsregelung für den vierjährigen gemeinsamen Sohn ändern wollen, schrieb die Staatsanwaltschaft.

Daraufhin soll der Mann den Entschluss gefasst haben, die Frau zu töten. Er habe bereits vor der Tat in einem an die Garage angrenzenden Raum eine Grube ausgehoben, hieß es.

Laut Anklageschrift habe er die Deutsche unter einem Vorwand im Juli 2025 gezielt in das von ihm bewohnte Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler gelockt. Im Hausflur soll er sie mit mehreren Messerstichen getötet haben.

