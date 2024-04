War ermordeter Arzt (†53) gewalttätig? Angeklagte Ex-Freundin macht Ankündigung

Seit dem heutigen Montag stehen die 35-jährige Ex-Freundin des Opfers sowie ihr Sohn und dessen Stiefbruder vor dem Landgericht Trier. © Birgit Reichert/dpa

Die 35-Jährige hat zum Prozessauftakt am Landgericht Trier am heutigen Montag eine umfassende Einlassung angekündigt. Sie werde sich beim nächsten Prozesstermin am 23. April zu den Vorwürfen äußern, sagte ihr Anwalt Michael Rehberger. Dabei werde sie auch Angaben zu "den Abläufen in der Familie" machen.

Mit auf der Anklagebank sitzen der zur Tatzeit 16-jährige Sohn der Frau und dessen damals ebenfalls 16 Jahre alter Freund und Stiefbruder.

Das Trio soll den Mediziner am 30. Dezember 2022 "entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatplans" getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben, sagte Oberstaatsanwalt Eric Samel bei Verlesung der Anklage.

Der Arzt habe seit längerem "übermäßig dem Alkohol zugesprochen": Dabei sei es zu auch verbalen und körperlichen Übergriffen "im häuslichen Umfeld" gekommen, sagte der Oberstaatsanwalt.