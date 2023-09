Vermisster Arzt wurde getötet: Lebensgefährtin und zwei 16-Jährige festgenommen!

Wenige Tage später sollen die Beschuldigten das Auto des Arztes in einem Wald zwischen Wittlich und Greimerath zur Vernichtung von Spuren in Brand gesetzt haben.

Der Arzt war Anfang des Jahres vermisst gemeldet worden. Mitte Juni hatten ein Fußgänger und die Polizei die Leiche des 53-Jährigen in einem Wald bei Rockeskyll (Kreis Vulkaneifel) gefunden. Dies wurde am 14. Juli im Rahmen der Vorstellung des Falles in der ZDF-Kriminalsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" mitgeteilt.

Der Orthopäde war am 30. Dezember 2022 zuletzt an seiner Arbeitsstelle im Krankenhaus in Daun gesehen worden. Sein Auto wurde am 3. Januar völlig ausgebrannt auf einem Forstweg im Kreis Bernkastel-Wittlich gefunden - rund 40 Kilometer von seinem Zuhause entfernt.