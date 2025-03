Betrunkener fährt drei junge Menschen tot: So lange muss der 43-Jährige jetzt in den Knast

Es werde immer wieder gepredigt, dass Alkohol und Straßenverkehr nichts miteinander zu tun haben dürfen – und trotzdem passiere es immer wieder, betonte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.

Der Mann sei mit knapp 90 Kilometer pro Stunde auf feuchter Fahrbahn in eine scharfe Kurve gefahren und habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Das völlig zerstörte Auto zeugt von dem schlimmen Unfall. © David Breidert/dpa

Die Staatsanwaltschaft betonte in ihrem Plädoyer, dass sich die Mitfahrer darauf verlassen hätten, dass der Mann fahrtüchtig sei – eine Verantwortung, die der Angeklagte jedoch ignoriert habe. Die drei jungen Menschen auf der Rückbank – zwei Frauen (19) und ein Mann (21) – starben noch an der Unfallstelle.

"Gerichte in Deutschland sind nicht mehr bereit, dieses Verhalten zu tolerieren", betonte der Staatsanwalt. Die Vertreter der Nebenkläger schlossen sich dieser Einschätzung an. Das Urteil müsse eine Signalwirkung gegen Alkohol am Steuer haben, forderten die Anwälte der Angehörigen.

Das Gericht stellte fest, dass bei Fahrlässigkeit grundsätzlich eine Bewährungsstrafe möglich gewesen wäre. Angesichts der drei Todesopfer sprach sich der Vorsitzende Richter jedoch dagegen aus.



Der Unfall sei eine Katastrophe gewesen - aber eine, die hätte verhindert werden können, sagte der Richter. Der Angeklagte hätte erkennen müssen, dass er nicht mehr fahrtüchtig gewesen sei. Das Urteil folgte weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre und drei Monate Haft beantragt hatte.