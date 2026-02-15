Er prügelte einen Magdeburger (†33) zu Tode: Teenie vor Gericht

Fast zwei Jahre nach dem Tod eines Mannes bei einer Prügelattacke in Magdeburg muss sich einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten.

Von Simon Kremer

Stendal - Fast zwei Jahre nach dem Tod eines Mannes bei einer Prügelattacke in Magdeburg muss sich einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten.

Am Landgericht Stendal beginnt der Prozess gegen einen Jugendlichen, der einen Mann zu Tode geprügelt haben soll. (Symbolbild)
Am Landgericht Stendal beginnt der Prozess gegen einen Jugendlichen, der einen Mann zu Tode geprügelt haben soll. (Symbolbild)  © Matthias Bein/dpa

Das Verfahren sei eröffnet, es werde ab April verhandelt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Stendal. Da der mutmaßliche Täter noch jugendlich sei, finde die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Im Mai 2024 war es in der Nacht nach Christi Himmelfahrt im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt zu einem Angriff einer Gruppe Jugendlicher gekommen.

Die jungen Leute prügelten auf einen 33 Jahre alten Mann und seinen Begleiter ein. Der 33-Jährige erlitt dabei nach Polizeiangaben so schwere Verletzungen, dass er notoperiert werden musste und einige Tage später starb.

Starb ein Teenager (†17) durch illegale Böller? 22-Jähriger im Visier der Ermittler
Gerichtsprozesse Sachsen-Anhalt Starb ein Teenager (†17) durch illegale Böller? 22-Jähriger im Visier der Ermittler

Die Staatsanwaltschaft erhob gegen einen der mutmaßlich Beteiligten Anklage wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge. Gegen weitere Tatverdächtige wurden die Ermittlungen im vergangenen Jahr eingestellt.

Bei mehreren Erwachsenen und zwei Jugendlichen habe es keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben, teilte damals ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg mit.

Der Prozess findet in Stendal statt, weil der mutmaßliche Täter inzwischen dort lebt.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Sachsen-Anhalt: