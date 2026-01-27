Missbrauch in 141 Fällen: Ex-Karate-Trainer muss für 13 Jahre hinter Gitter

Dessau-Roßlau - Ein früherer Karate-Trainer ist vom Landgericht Dessau-Roßlau wegen überwiegend schweren sexuellen Missbrauchs in 141 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Damit folgte das Gericht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage.

Der Ex-Karate-Trainer missbrauchte mehrere Kinder in insgesamt über 300 Fällen. (Symbolbild) © 123RF/likman1974

Die Dessauer Richter bezogen bei der Strafe ein früheres Urteil mit ein. Schon 2024 musste sich der Mann wegen überwiegend schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 229 Fällen verantworten.

Opfer war eine Trainingsschülerin. Damals war der Dessauer zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

In dem aktuellen Prozess ging es um den sexuellen Missbrauch von zwei Kindern im Zeitraum von 1998 bis 1999 und von 2004 bis 2011. Zu Beginn der Taten waren das Mädchen neun und der Junge sieben Jahre alt.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte seine besondere Stellung als Trainer und Vertrauensperson ausgenutzt.

Die Taten sollen in der Wohnung des Mannes und in dessen Gartenlaube, aber auch bei Wettkämpfen teils im Ausland stattgefunden haben.

Eines der Opfer hatte sich seinerzeit seinen Eltern anvertraut. Der Angeklagte räumte die Taten weitgehend ein.