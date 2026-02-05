Kurz vor seinem Prozessbeginn: Verletzter Häftling flieht aus Klinik

Stendal - Ein Mann, der nach einem Schusswechsel mit der Polizei schwer verletzt war, ist verschwunden - und das kurz vor dem Beginn seines Gerichtsprozesses.

Am Landgericht Stendal sollte bald der Prozess gegen einen 33-Jährigen beginnen, doch der Tatverdächtige ist verschwunden. © Matthias Bein/dpa

Eigentlich sollte ab dem 19. März am Landgericht Stendal der Prozess gegen einen 33 Jahre alten Mann gehalten werden - doch der Tatverdächtige ist untergetaucht.

Am 28. August 2025 griff er am Bahnhof in Burg bei Magdeburg ein Pärchen an, bevor er auch auf Polizisten losging. Ein Beamter schoss auf den 33-Jährigen, wodurch er schwer verletzt wurde.

Zeitweise wurde sein Zustand als kritisch eingeschätzt. Seitdem befand er sich in medizinischer Behandlung, ursprünglich in Bad Gottleuba in Sachsen und zuletzt wohl auch in Hamburg.

Wie Dr. Michael Steenbuck vom Landgericht Stendal auf TAG24-Anfrage erklärte, sollte sich der 33-Jährige bis zum Prozess in der Klinik aufhalten und danach auch wieder dorthin zurückgebracht werden.

"Nach befristeter Aussetzung des Haftbefehls und Abzug des Bewachungspersonals hat der Angeklagte aber die Flucht aus der Uniklinik ergriffen", so Steenbuck.

