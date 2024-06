05.06.2024 15:14 1.413 Das erste Mal war sie erst neun: Kampfsportlehrer vergeht sich 229 Mal an Mädchen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 53-Jährige aus Dessau-Roßlau von 2017 bis 2020 in 229 Fällen an dem anfangs neunjährigen Mädchen verging.

Dessau-Roßlau - Zu neuneinhalb Jahren Haft hat das Landgericht Dessau-Roßlau einen Mann verurteilt, der als Sporttrainer über mehrere Jahre ein Mädchen missbraucht hat. Fast 230 Mal soll sich der heute 53-Jährige an der Minderjährigen vergangen haben. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 53-Jährige aus Dessau-Roßlau von 2017 bis 2020 in 229 Fällen an dem anfangs neunjährigen Mädchen verging. Der weitestgehend geständige Mann wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen verurteilt. Zudem verhängte das Gericht gegen den Kampfsportlehrer ein dreijähriges Berufsverbot nach seiner Haft. Gerichtsprozesse Sachsen-Anhalt Giftigste Pflanze Europas ins Essen gemischt: Ehemann wegen Mordes verurteilt Außerdem muss er der Geschädigten ein Schmerzensgeld von 25.000 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von 10 Jahren und 9 Monaten gefordert, die Verteidigung beantragte 7 Jahre.

