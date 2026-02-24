Frau in "Liebeszelle" getötet - Ehemann legt nach Urteil Revision ein

Stendal - Der Mann, der wegen Totschlags seiner Frau in der sogenannten Liebeszelle der JVA Burg in Sachsen-Anhalt verurteilt wurde, hat Revision eingelegt.

Der 38-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. © Christopher Kissmann/dpa

Seine Verteidigerin habe bereits am Freitag Rechtsmittel eingelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts Stendal heute mit.

Der 38-jährige Deutsche war vergangene Woche zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zehn Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau tötete, während diese ihn im Gefängnis besucht hatte.

Die Tat ereignete sich Anfang April 2025 in der Justizvollzugsanstalt Burg, dem größten und modernsten Gefängnis in Sachsen-Anhalt.

In der sogenannten Liebeszelle können Häftlinge für mehrere Stunden unbeaufsichtigt Zeit mit ihrer Partnerin oder mit Familienangehörigen verbringen.