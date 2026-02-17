Mord in der "Liebeszelle": Zehn Jahre Haft für Ehemann

Ein bereits in der JVA Burg inhaftierter Mann hat seine Frau in einer sogenannten "Liebeszelle" getötet. Jetzt wurde er vom Landgericht Stendal verurteilt.

Von Wilhelm Pischke Stendal/Burg - Im Prozess gegen einen Häftling, der in der sogenannten Liebeszelle der JVA Burg seine Ehefrau getötet hat, hat das Landgericht Stendal eine langjährige Haftstrafe ausgesprochen.

Der ohnehin schon in der JVA Burg inhaftierte Mann (38) wurde zu weiteren zehn Jahren Haft verurteilt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Die Kammer verurteilte den 38-jährigen Deutschen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zehn Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau bei einem Streit tötete, während diese ihn im Gefängnis besucht hatte. Die Tat ereignete sich Anfang April 2025 in der Justizvollzugsanstalt Burg, dem größten und modernsten Gefängnis in Sachsen-Anhalt. Gerichtsprozesse Sachsen-Anhalt Er soll Kinder in Hunderten Fällen missbraucht haben: Früherer Sporttrainer schon einmal verurteilt In der "Liebeszelle", ausgestattet mit Sofa, Kochnische und Dusche, können Häftlinge für mehrere Stunden unbeaufsichtigt Zeit mit ihrer Partnerin oder mit Familienangehörigen verbringen. Die 35-jährige Frau war in einer solchen Liebeszelle tot aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass sie durch "Gewalt gegen den Hals" ums Leben kam.

38-Jähriger sprach von Sex-Unfall

Der Angeklagte sprach vor Gericht von einem "Sex-Unfall". © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Der Häftling hatte nach Angaben des Anwalts der Familie erklärt, bei dem Besuch unter Drogen gestanden zu haben. Es sei demnach ein Unfall beim Sex gewesen. Er habe die Frau beim Akt zur Luststeigerung gewürgt und durch die Einnahme von "chemischen Cannabinoiden" die Kontrolle verloren. Die Ausführungen des Mannes fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine Justizvollzugsbeamtin hatte zu Prozessbeginn ebenfalls geschildert, dass während der Besuchszeit über die in der Langzeitbesuchszelle installierte Rufanlage ein Anruf im Dienstzimmer eingegangen und ausschließlich "Sexgestöhne" einer Frau zu hören gewesen sei. Gerichtsprozesse Sachsen-Anhalt Vor seinem Gerichtsprozess geflüchtet: Verletzter Häftling wieder in Gewahrsam Später - am Ende der Besuchszeit - habe eine Kollegin die tote Frau in dem Raum gefunden und um Hilfe gerufen, sagte die Zeugin. Bis zum Eintreffen des medizinischen Personals waren demnach Wiederbelebungsmaßnahmen unternommen worden. Vor dem Besuch habe die Ehefrau des Häftlings normal auf sie gewirkt, betonte die Justizvollzugsbeamtin. "Sie hat sich definitiv auf den Besuch gefreut."

Wiederbelebung der Frau gelang nicht

Justizbeamte führen den Angeklagten (M.) in den Gerichtssaal. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Wie die Tat letztlich ablief, blieb auch für Prozessbeteiligte nicht zweifelsfrei geklärt. "Wir wissen es nicht", sagte der Anwalt der Nebenklage. Im Besuchsraum gibt es keine Überwachungskameras. Das Gericht glaubte jedoch nicht an einen Sex-Unfall. Der 38-Jährige habe zwar die Drogen eingenommen, habe dadurch aber nicht seine "Steuerungsfähigkeit" verloren, sagte der Vorsitzende Richter. Für viel wahrscheinlicher hält das Gericht einen Streit mit seiner Ehefrau, den auch Zeugen belegten. Dabei sei es um den tatsächlichen Zeitpunkt der Entlassung des Mannes gegangen, über den der Häftling seine Frau immer wieder belogen hatte. Im Zuge des Streits soll es zu der tödlichen Würgeattacke gekommen sein. Das nun gefällte Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Beziehung soll weitestgehend harmonisch gewesen sein