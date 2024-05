Giftigste Pflanze Europas ins Essen gemischt: Ehemann wegen Mordes verurteilt

Dessau-Roßlau - Wegen Gift-Mordes an seiner Ehefrau ist ein Mann am Landgericht Dessau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte im April 2023 Teile der hochgiftigen Pflanze Blauer Eisenhut mit dem Wirkstoff Aconitin ins Essen seiner Frau mischte.