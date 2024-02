Hakenkreuze im Autolack und Kirche: 46-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Der 46-Jährige muss sich vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verantworten. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Mann war am Amtsgericht Dessau-Roßlau von den Vorwürfen freigesprochen worden, es sah die Täterschaft des Angeklagten als nicht ausreichend erwiesen an, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Am 25. März beginnt der neue Prozess gegen den 46-Jährigen.

Es geht um Sachbeschädigung in 25 Fällen und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der Mann soll im August und September 2020 parkende Fahrzeuge zerkratzt haben, in neun Fällen soll er Hakenkreuze in den Lack geritzt haben. Der Schaden soll bei 40.000 Euro liegen.