Prozess gegen Rechtsextremist Sven Liebich: Es gibt weitere Termine

Sven Liebich steht mal wieder in Halle vor Gericht. © Heiko Rebsch/dpa

Wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, seien nach den zunächst angesetzten drei Terminen noch zwei weitere geplant.

In insgesamt sechs Anklagen erhebt die Staatsanwaltschaft unterschiedliche Vorwürfe gegen den 1970 in Merseburg (Saalekreis) geborenen Liebich - darunter üble Nachrede und Hausfriedensbruch. In anderen Verfahren wurde Liebich bereits rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Volksverhetzung.



Das Gericht hatte für die Verhandlung zu den Vorwürfen gegen Liebich zu Beginn nur einen Termin festgelegt. Nach Verlesung der Anklage, Äußerungen des Beschuldigten und Nachfragen der Staatsanwaltschaft sowie der Verteidigerin Liebichs wurden erste Zeugen verhört.

Damit weitere Zeugen gehört werden können, setzte die Richterin weitere Verhandlungstage an, den nächsten für den 26. Juni.

Teil der am Amtsgericht laufenden Verhandlungen sind unter anderem die bereits gegen Liebich gesprochenen Urteile. Zudem wurden bislang beispielsweise Polizeibeamte und Sicherheitskräfte befragt.