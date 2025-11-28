Prozessbeginn: Er wollte auf Drogen seine Mutter erwürgen

Haldensleben - Ein Mann aus Haldensleben ( Sachsen-Anhalt ) soll versucht haben, seine eigene Mutter zu erwürgen. Nun muss er vor Gericht.

Der Mann stellte sich nach dem Mordversuch selbst der Polizei. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Der 29-Jährige lebte zum Zeitpunkt der Tat noch bei seinen Eltern, wie das Landgericht Magdeburg mitteilte.

Aufgrund seines Drogenmissbrauchs soll er an einer psychischen Erkrankung leiden.

Am 19. Juni soll er seine Mutter geweckt und dann versucht haben, sie zu erwürgen. Sie wurde lebensbedrohlich verletzt.

Erst als sein Vater eingriff und so ihr Leben rettete, flüchtete er. Kurz darauf stellte er sich der Polizei.

Aktuell ist der 29-Jährige in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.