Schwieriger Prozess nach Vergewaltigung: Schöffe kommt betrunken zum Gericht

Stendal - Weil ein Schöffe stark betrunken zur Verhandlung gekommen ist, muss ein Prozess am Landgericht Stendal ( Sachsen-Anhalt ) neu verhandelt werden.

Die bereits geplanten Termine für die Verhandlung sollen beibehalten werden, erklärte der Sprecher des Gerichts, Michael Steenbuck. (Archivbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann sei mit "mit erkennbarer 'Fahne'" erschienen, sagte der Sprecher des Gerichts, Michael Steenbuck, auf Anfrage. Ein Atmenalkoholtest habe einen Promillewert von 2,66 ergeben.

Nun soll der Prozess am Freitag noch einmal neu eröffnet werden - mit neuen Schöffen. Zuvor hatte der "Mitteldeutsche Rundfunk" berichtet.

Der betrunkene Schöffe müsse mit einem Ordnungsgeld rechnen, sagte Steenbuck. "Vor allen Dingen aber trägt er die Kosten, die durch die zwei unnützen Termine am 7. und 12. November 2025 entstanden sind."

Bei dem Prozess geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung. Dem Gericht zufolge wird einem Mann vorgeworfen, Ende Februar dieses Jahres in die Wohnung einer gehbehinderten Frau eingebrochen zu sein.

Dort habe er den Angaben nach mehrere Sachen "an sich genommen", hieß es. Außerdem soll er die Frau, die in der Wohnung wohnt, mehrfach vergewaltigt und sie dabei mit einem Messer bedroht haben.