"Alm-Terrorist" wieder vor Gericht: Zeigte er einem Nachbarn seinen Hintern?

Auerbach - Nachdem "Alm-Terrorist" Michael M. (54) seine Nachbarschaft im vogtländischen Klingenthal in den Wahnsinn trieb, zog er im Juni endgültig weg . Doch am Freitag musste er noch einmal am Amtsgericht Auerbach antreten. Der Mann soll einen älteren Nachbarn geschubst und ihm den Hintern gezeigt haben.

Der Prozess gegen Michael M. (54) wurde am Freitag eingestellt. © Robert Preuße

Der Vorfall soll sich am 29. September 2024 in Nähe der Straße "Zur Alm" in Klingenthal zugetragen haben.

Dort soll der "Alm-Terrorist" mal wieder in Streit mit einem Anwohner gekommen sein, an dessen Ende M. ihn geschubst haben und danach vor ihm blank gezogen haben soll.

Wieder einmal musste sich der "Alm-Terrorist" vor dem Amtsgericht Auerbach verantworten - diesmal wegen Körperverletzung und Beleidigung. Doch das Verfahren wurde eingestellt.

Grund: Die Zeugenaussagen waren nicht konkret und widersprachen sich teilweise.