Nachbarschafts-Zoff nach 15 Jahren endlich vorbei? Stadt kauft Haus des "Alm-Terroristen"

Klingenthal - Das Nachbarschafts-Drama zwischen den Anwohnern der Straße "Zur Alm" und dem renitenten Bewohner Michael M. (54) im vogtländischen Klingenthal ist vorerst zu Ende. Grund für den plötzlichen Frieden: Die Stadt kaufte das Grundstück des "Alm-Terroristen".

Die Straße "Zur Alm" war seit vielen Jahren ein Streitthema zwischen Anwohnern und dem "Alm-Terroristen". © Sven Gleisberg

Der Konflikt zwischen Michael M. und seinen Nachbarn dauerte unfassbare 15 Jahre.

In dieser Zeit trieb der "Alm-Terrorist" die Anwohner in den Wahnsinn, indem er zum Beispiel den Zufahrtsweg mit Sperrmüll oder Baugeräten versperrte. Irgendwann konnten sogar Rettungsfahrzeuge die Straße nicht mehr passieren.

Letzter Akt des Trauerspiels: Ende Mai brannte auf dem Grundstück von Michael M. ein Haus ab. Die Ursache ist noch immer ungeklärt.

Umso größer die Überraschung, dass der renitente Nachbars-Schreck am Montag sein Grundstück mit Sack und Pack verließ.

Die Familie von Michael M. hatte mit der Stadt einen Vertrag unterschrieben - damit ist die Stadt Klingenthal seit vergangener Woche Eigentümer des Grundstücks.