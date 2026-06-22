Nachbarschafts-Zoff nach 15 Jahren endlich vorbei? Stadt kauft Haus des "Alm-Terroristen"
Klingenthal - Das Nachbarschafts-Drama zwischen den Anwohnern der Straße "Zur Alm" und dem renitenten Bewohner Michael M. (54) im vogtländischen Klingenthal ist vorerst zu Ende. Grund für den plötzlichen Frieden: Die Stadt kaufte das Grundstück des "Alm-Terroristen".
Der Konflikt zwischen Michael M. und seinen Nachbarn dauerte unfassbare 15 Jahre.
In dieser Zeit trieb der "Alm-Terrorist" die Anwohner in den Wahnsinn, indem er zum Beispiel den Zufahrtsweg mit Sperrmüll oder Baugeräten versperrte. Irgendwann konnten sogar Rettungsfahrzeuge die Straße nicht mehr passieren.
Letzter Akt des Trauerspiels: Ende Mai brannte auf dem Grundstück von Michael M. ein Haus ab. Die Ursache ist noch immer ungeklärt.
Umso größer die Überraschung, dass der renitente Nachbars-Schreck am Montag sein Grundstück mit Sack und Pack verließ.
Die Familie von Michael M. hatte mit der Stadt einen Vertrag unterschrieben - damit ist die Stadt Klingenthal seit vergangener Woche Eigentümer des Grundstücks.
Oberbürgermeisterin Judith Sandner erleichtert
Mit dem plötzlichen Nachbarschaftsfrieden dürfte nicht nur den Anwohnern ein Stein vom Herzen gefallen sein.
Auch das Stadtoberhaupt zeigt sich erleichtert: "Ich kann es noch gar nicht richtig glauben", sagte Oberbürgermeisterin Judith Sandner (51, Freie Wähler) zur "Freien Presse".
Zunächst soll auf dem gekauften Grundstück Ordnung geschafft werden. Die Brandruine soll bis August beseitigt sein.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Robert Preuße