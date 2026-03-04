Aussteiger-Paar lässt Kinder fast verhungern: Schwere Schädigungen nach Mangelernährung

Zwickau - Dieser Prozess am Landgericht Zwickau erschüttert selbst erfahrene Beobachter: Zwei kleine Jungen (heute 3) sollen durch schwere Mangelernährung beinahe gestorben sein. Als die Zwillinge schließlich in ärztliche Behandlung kamen, wogen sie nur noch etwa 4,5 Kilogramm.

Hat das Aussteiger-Pärchen Franziska (38, l.) und Steven R. (34, r.) seine beiden Zwillinge fast verhungern lassen? © Kristin Schmidt

Angeklagt sind ihre Eltern Steven (34) und Franziska R. (38). Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Misshandlung von Schutzbefohlenen, schwere Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht vor.

Nach den Ermittlungen sollen sie mit den Jungen in einer Finnhütte bei Zwickau ein sogenanntes Aussteigerleben geführt haben.

Zum Prozessauftakt hatte der Vater die Vorwürfe bereits eingeräumt. Die Mutter hingegen schwieg.

Am zweiten Verhandlungstag sollte eigentlich eine wichtige Zeugin aussagen: die Tante der Kinder. Doch dazu kam es nicht. Sie berief sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht und sagte kein Wort.

Richter Jörg Burmeister (53) griff daraufhin zu einem ungewöhnlichen Schritt. Er verlas die Aussage von Evelyn B. (58) bei der Polizei.