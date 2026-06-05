Blitzer-Fahrt von Kultusminister eine Straftat? Prozess gegen "Speedy Conrades" soll starten

Weißwasser - Ein Blitzer, ein Audi mit einem Kultusminister am Steuer und der Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens . Das ist der Stoff, aus dem der Prozess ist, der ab dem heutigen Freitag im Amtsgericht in Weißwasser verhandelt werden soll. Jetzt endlich soll geklärt werden, ob Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) bei seiner mutmaßlichen Tempofahrt vor fast drei Jahren eine Straftat beging.

Was blüht Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU)? © Eric Münch

Im September 2023 wurde der Politiker auf der Ortsdurchfahrt in Krauschwitz in der Oberlausitz mit 81 km/h geblitzt. Erlaubt waren dort nur 30 km/h. Für diese Verkehrsordnungswidrigkeit (OWi) setzte es 550 Euro und zwei Monate Fahrverbot.

Clemens legte gegen den Bescheid erst Einspruch ein, zog den aber dann doch zurück. Allerdings hatte zwischenzeitlich der zuständige Amtsrichter den Fall in ein Strafverfahren umgewandelt.

Nach Ansicht des Juristen könne auch ein illegales Rennen (auch gegen sich selbst), mithin eine Straftat, vorliegen.

Es folgte ein Streit über die Aufhebung der Immunität, um überhaupt juristisch gegen Clemens vorgehen zu können.