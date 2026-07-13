Verbotene Werbung im Wahlkampf: OB-Kandidat vor Gericht

Görlitz - Die Stichwahl liegt schon acht Wochen zurück. Im Mai unterlag AfD-Politiker Sebastian Wippel (43) gegen den amtierenden Oberbürgermeister Octavian Ursu (58, CDU). Trotzdem war der Wahlkampf des Kommissars am Montag noch mal Thema im Landgericht Görlitz.

AfD-Politiker Sebastian Wippel (43) strebte das Amt des Oberbürgermeisters in Görlitz an. © picture alliance/dpa

Denn in seiner Kampagne warb Wippel für einen Vergnügungspark am Berzdorfer See. Unweit von "Görliwood" sollte ein "Movie Park" entstehen.

Garniert wurden Flyer und Werbung im Internet mit einem Foto, das den Eingang des künftigen Parks samt Logo zeigen soll. Erstellt wurde das Bild durch eine KI. So weit, so simpel.

Aber: Einen "Movie Park" gibt es schon. In Bottrop. Der Freizeitpark besteht seit 30 Jahren.

Der Betreiber in Nordrhein-Westfalen verbat sich derlei politische Vereinnahmung, sah Unternehmens- und Kennzeichenrechte verletzt und forderte die Unterlassung.