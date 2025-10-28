Neonazis prügelten auf Linke ein - jetzt stehen die Täter vor Gericht

Görlitz - Am 20. Dezember 2024 ging ein Neonazi-Mob in Görlitz auf junge Linke los, schlug unter anderem zwei Frauen krankenhausreif. Mit dem ehemaligen Dresdner "Elblandrevolte"-Chef Finley P. (19) und den Neonazis Timmy S. (21) und Julian N. (17) landeten am Montag drei der mutmaßlichen Schläger vor dem Görlitzer Amtsgericht . Alle geben Gewalt zu, doch niemand will eine Frau geschlagen haben.

Finley P. (19) gibt Schläge zu, will aber keine Frau angefasst haben. © Steffen Füssel

Dass er mittendrin war, kann Finley P. nicht leugnen: "Ich war mit dabei", sagt er. "Ich habe einer oder zwei männlichen Personen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, habe auch eine zurückbekommen." Ob er zweimal dieselbe oder zwei unterschiedliche Personen geschlagen hat, wisse er nicht.

Zumindest auf einem Video ist zu erkennen, wie er einen Mann schlägt, der Mitangeklagte Timmy S. trat dem Attackierten daraufhin - wie er selbst zugibt - im Sprung in den Rücken.

Auch Schläge gibt Timmy S. zu, ebenso dass er Quarzhandschuhe trug, Pyrotechnik dabeihatte und eine am Boden sitzende verletzte Studentin (21) fotografiert zu haben. Angefasst haben will er aber niemanden.

Die Studentin selbst berichtet, er habe ihr auf die Schläfe geschlagen.