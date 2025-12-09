Bergarbeiter zwischen zwei Fahrzeugen zerquetscht: Kollege vor Gericht

Marienberg - Ein Mitarbeiter (53) eines Bergwerks im Erzgebirgskreis wurde im Januar zwischen zwei Arbeitsmaschinen eingeklemmt und starb kurz darauf. Für seinen Kollegen Roland F. (61) hatte der Horror-Unfall Konsequenzen: Er stand am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.

Roland F. (61, l.) wurde zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. © Uwe Meinhold

Der Tag begann wie jeder andere: Roland F. fuhr am 15. Januar unter Tage mit einem Muldenkipper (Gewicht ohne Ladung: 17 Tonnen), um Schüttgut zu verladen. Als der Transporter auf einer Gefällestrecke wenden wollte, musste der Bergmann kurz seinen Fahrersitz wechseln - da passierte das Unglück.

"Ich dachte, ich hätte die Feststellbremse gedrückt", sagte Roland F. am Dienstag vor dem Marienberger Amtsgericht - er räumte ein, dass er im Führerhaus gesessen hatte.

Dem war allerdings nicht so: Der Muldenkipper machte sich selbstständig und fuhr auf dem Fahrweg - rund acht Meter entfernt leerte sein Kumpel den Korb eines Teleskopladers.

Dann passierte es: Der Mann geriet zwischen die beiden Fahrzeuge. Dabei erlitt der Hauer schwere Verletzungen im Bereich des Brustkorbes und der Halswirbelsäule - laut Rechtsmediziner hatte er keine Chance.