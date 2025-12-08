Polizistin vor Gericht: Sie griff unerlaubt Daten ab

Döbeln - Für "Recherchen" rief Polizistin Elke W. (45) aus mehreren Info-Systemen des Freistaates Daten von Personen ab. Problem: Die Abfrage hatte nichts mit ihrer Diensttätigkeit zu tun. Deswegen muss sich die Beamtin seit Montag vor dem Amtsgericht Döbeln ( Mittelsachsen ) verantworten.

Elke W. (45) musste sich am Montag vor Gericht verantworten. © Max Baumberg

Der Vorwurf: Laut Amtsgericht liegt gegen Elke W. eine Ordnungswidrigkeit nach dem sächsischen Datenschutzgesetz vor.

"So soll sie aus Informationssystemen des Freistaates Sachsen ohne dienstlichen Anlass Recherchen durchgeführt, und zwar in 13 Fällen offenkundig personenbezogene Daten abgerufen haben", so das Amtsgericht.

Die Taten geschahen von Mai 2022 bis Mai 2023. Elke W. gab am Montag die Vorwürfe zu, führte jedoch an, dass sie niemanden damit schädigen, oder "irgendwelche Neugier befriedigen" wollte.

Dabei schien die Ordnungshüterin jedoch etwas übereifrig zu sein: Unter anderem hatte sie Daten zu einem Nachbarn abgefragt, der Beschuldigter in einem Sexualstrafverfahren ist.

Allerdings war sie auch bei diesen Ermittlungen nicht involviert, hatte jedoch gehofft, die Straftat mit aufzuklären.