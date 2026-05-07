Im Einsatz geblitzt: Feuerwehrmann soll Bußgeld zahlen und zieht jetzt vor Gericht

Taucha/Eilenburg - Ein Feuerwehrmann aus Taucha bei Leipzig wehrt sich gegen einen Bußgeldbescheid wegen einer Tempoüberschreitung auf der Fahrt zu einem Einsatz. Am 9. Juni werde über den Widerspruch verhandelt, teilte das Amtsgericht Eilenburg mit.

Ein sächsischer Feuerwehrmann hat gegen einen Bußgeldbescheid Widerspruch eingelegt. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Betroffene war Anfang Mai vergangenen Jahres auf der Fahrt zu einem Feuerwehreinsatz geblitzt worden. Die Brandmeldeanlage in einer Grundschule war ausgelöst worden und der damals 55-Jährige rückte mit seinem Einsatzfahrzeug samt Drehleiter aus und schaltete ordnungsgemäß Blaulicht und Martinshorn ein.

An einer Baustelle wurde er mit 69 Kilometern pro Stunde geblitzt, erlaubt war Tempo 30. Der Einsatz verlief glimpflich, in dem Schulgebäude, das sich damals noch im Bau befand, brannte eine defekte Klimaanlage.

Die Stadt hatte daraufhin einen Bußgeldbescheid in Höhe von 369 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot verhängt. Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) hatte mehreren Medien gesagt, dass die Feuerwehr bei Einsätzen zwar Sonderrechte habe, dies bedeute jedoch nicht, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt seien.

Geschwindigkeit und Risiko müssten stets gegeneinander abgewogen werden. Aktuell wollte sich der Bürgermeister auf Anfrage nicht äußern.