Im Zweifel für den Angeklagten: Kindesmissbrauch? Stiefvater freigesprochen

Zwickau - Weil Erik W. (56) seine Stieftochter missbraucht haben soll, wurde er vom Amtsgericht Auerbach zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Erik W. (56) wurde in zweiter Instanz freigesprochen. © Max Baumberg

Weil W. das Urteil nicht hinnahm, ging er deshalb in Berufung vor dem Zwickauer Landgericht - mit Erfolg: Der Angeklagte wurde in zweiter Instanz freigesprochen.

Während des Prozesses stand es Aussage gegen Aussage.