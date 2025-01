Kinder begrapscht: Familienvater wird am Trampolin übergriffig

Görlitz - Dabei ist er doch selbst Familienvater! Ronny M. (48) gab zu, sich an zwei kleinen Mädchen aus der Nachbarschaft vergangen zu haben. Nun wurde der gelernte Koch vom Landgericht Görlitz zu drei Jahren Haft verurteilt.

Selbst Familienvater, verging sich Ronny M. (48) an Kindern in der Nachbarschaft. © kmk

Zwischen Juli 2020 und April 2024 tauchte Ronny laut Anklage immer wieder am Trampolin im Garten der Nachbarn auf. Während die Freundinnen (beim ersten Mal waren sie vier und sechs Jahre jung) spielten, befummelte der Familienvater die Opfer in unbeobachteten Momenten.

Laut Richter verging sich der Angeklagte "mit überlegener Kraft an den zierlichen Mädchen". Denn die Opfer machten sehr wohl deutlich, dass sie derlei Handlungen nicht wollten.

Eines der Mädchen offenbarte sich später aber zum Glück seinen Eltern. Noch in der von der Polizei aufgezeichneten Vernehmung sprach das Kind von "ekligen" Taten.

Ronny M., der inzwischen umgezogen war, kam in U-Haft. Im Prozess legte er reuig gleich zu Beginn ein Geständnis ab. So ersparte er seinen Opfern wenigstens weitere Aussagen am Landgericht.

Außerdem werteten die Richter zu seinen Gunsten, dass er den Kindern inzwischen im Rahmen des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs insgesamt 10.000 Euro gezahlt hatte.