Vorbestrafte Krankenschwester bedient sich an Konto von Patient und schiebt's auf ihren Ex-Freund

Zwickau - Nachdem Amtsrichter Ekkehard E. (†80) in der ehemaligen Paracelsus-Klinik in Zwickau starb, soll Krankenschwester Stephanie M. (41) dessen Testament gefälscht und über 550.000 Euro kassiert haben. Am Montag sagte der Ex-Freund der Angeklagten aus - und widersprach deren Einlassung.