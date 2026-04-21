Kopfschuss nach Verfolgungsjagd: Fall um freigesprochenen Polizisten wird neu verhandelt

Zwickau - Mehr als drei Jahre nach den Schüssen eines Zwickauer Polizisten auf einen BMW-Fahrer wird der Fall noch einmal vor Gericht aufgerollt. Polizeiobermeister Maximilian F. (34) war im vergangenen Spätsommer zunächst freigesprochen worden.

Der Abend des 29. Oktober 2022: Nach den Schüssen war der BMW an einem Mast auf der Zwickauer Humboldtstraße zum Stehen gekommen. © Mike Müller

Doch die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Jetzt geht es vor dem Landgericht erneut um die Frage, ob der Schusswaffeneinsatz gegen den flüchtenden Leipziger (45) gerechtfertigt war - oder ob der Beamte zu weit ging.

Auslöser war eine Verkehrskontrolle Ende Oktober 2022. Einer Streife war ein BMW ohne vorderes Kennzeichen aufgefallen. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, raste der Fahrer davon.

Es folgte eine Verfolgungsjagd durch Zwickau, bei der der Mann mit bis zu 120 km/h unterwegs war, rote Ampeln missachtete und riskant fuhr, so der Vorwurf der Anklage. Ein zweites Streifenteam errichtete auf der Humboldtstraße eine Sperre - doch der BMW fuhr weiter.

Genau dort stand Maximilian F. "Ich habe gesehen, wie das Fahrzeug auf mich zugerast ist, hatte Todesangst", sagte er. Da habe er die Waffe gezogen.