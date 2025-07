Kinderschänder-Vater missbraucht eigene Söhne, aber sieht sich selbst als Opfer

Alles in Kürze

Marcel S. (35) muss hinter Gitter. Er missbrauchte seine eigenen Kinder. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek

Laut Anklage begannen die Taten im Winter 2022, immer wenn der Vater die Söhne in seiner Obhut hatte. Das Martyrium der minderjährigen Opfer zog sich bis Anfang 2025.

"Die Taten ergeben sich aus den Aufzeichnungen", so der Richter in seinem Urteil. Jeder einzelne der fünf widerlichen Fälle, die stets in der väterlichen Wohnung geschahen, konnte anhand der beschlagnahmten Videos nachgewiesen werden.

Wie Marcel aufflog, der seit Anfang 2025 in U-Haft saß, ist unklar. Denn der Prozess, bei dem der Angeklagte gestand, war bis zum Urteil nicht öffentlich. Zum Schutz der Kinder, denen wenigstens eine Aussage bei Gericht erspart blieb.

Wer die Videos bekam, ist noch unklar. Dieser Täter ist noch nicht identifiziert. Außerdem fanden die Fahnder auf dem Rechner von Marcel Missbrauchsvideos mit Kleinkindern und Babys, die er sich aus dem Netz gezogen hatte.