Überfall auf Schloss Taubenheim: Mutmaßliche Täter vor Gericht

Bautzen - Der Macheten-Mann ist wieder da! Ammar S. (28) sorgte einst in Dresden für einen SEK-Einsatz, weil er drohte, Polizisten mit der Machete zu köpfen. Dafür saß er drei Jahre in Haft. Nun ist wieder Prozess gegen ihn. Diesmal im Landgericht Bautzen . Laut Justiz war Ammar Mitglied der Bande, die Januar Schloss Taubenheim überfiel und gegen die jetzt verhandelt wird!

Alles in Kürze

Am 6. Januar schlugen die Täter auf Schloss Taubenheim zu. © xcitepress/Christian Essler

Der Reihe nach: Mihai A. (25) und Alin-Florin T. (29) schlossen sich laut Anklage mit weiteren Tätern zusammen, um in Deutschland Häuser zu plündern.

So fuhren der Mechaniker, der Koch und der Bauarbeiter Fabio G. (24) mit anderen im Januar von Spanien nach Tschechien, mieteten sich in einer Pension in Rumburk ein.

Dort im Baumarkt deckten sie sich mit Spitzhacke, Kabelbindern, Klebeband und Brecheisen ein, fuhren damit in gemieteten Autos nach Deutschland. Außerdem hatten sie Waffen und Messer dabei.

Sie hielten über WhatsApp Kontakt: So meldete ein Bandenmitglied, "die Luft wäre rein, das Schloss leer".

Einige Täter gingen rein. Ein Foto vom Tresor wurde gemacht und per Handy verschickt, worauf ein Täter samt Werkzeugtasche ins Schloss kam. Ein anderer gab per Nachricht die Anweisung: "Wer nicht mit dem Öffnen des Tresors beschäftigt ist, durchsucht das Haus!"