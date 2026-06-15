Mann rammt Mitspieler Messer in Rücken: Blutiger Skat-Streit landet vor Gericht

Plauen/Zwickau - Es begann mit ein paar Runden Skat - und artete in eine Prügelei mit Körperverletzung aus. Deswegen steht Steffen W. (59) seit Montag vor dem Zwickauer Landgericht. Beim Prozessauftakt wurde deutlich, was Alkoholkonsum anrichten kann.

Steffen W. (59, M.) steht vor Gericht wegen schweren Raubes und Körperverletzung. © Kristin Schmidt

Am 22. Dezember 2025 soll W. im Streit einem Bekannten zur Herausgabe von Geld und Dokumenten aufgefordert haben. Tatort: Die Bahnhofsstraße in Plauen.

"Anschließend soll der Angeklagte mit einem Klappmesser in den Rücken des Zeugen gestochen haben, sodass dieser eine klaffende Wunde im Bereich der Leber und drei Stichwunden von zwei bis drei Zentimetern Tiefe erlitt", so das Landgericht.

Das Ganze soll sich nach mehreren Skat-Runden ereignet haben, woraufhin W. aus bisher unbekannten Gründen ausgerastet sein soll.

W. wurde schon öfter unter Alkoholeinfluss straffällig. Sein Bundeszentralregisterauszug "spricht Bände", so Richter Uwe Zierold (63).