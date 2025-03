Messer-Krimi im Asylheim: Prozess startet mit Schock-Wendung

Am 15. Juli 2024 soll Imran M. seinen Mitbewohner Yasir M. mit einem Obstmesser erstochen haben. © Ellen Liebner

So eindeutig wie in der Anklage stellte sich der Fall zum Prozessauftakt allerdings nicht dar. Denn im Zimmer des Angeklagten fanden Ermittler bislang nicht zugeordnete Blutspuren - weit entfernt vom Tatort zwischen Küche und Bad.

In Imrans Zimmer will Mitbewohner Mouhammad aber nie gewesen sein, wie er am Donnerstag vor Gericht beteuerte. Der Angeklagte wiederum kann sich an nichts mehr erinnern. Fest steht nur: Er selbst wurde bei der Tat nicht verletzt.

Von wem stammen also die Blutstropfen? Diese Frage, von der die Glaubwürdigkeit des Hauptbelastungszeugen abhängt, soll nun eine DNA-Sachverständige klären.

Der Prozess wird nächste Woche am Landgericht Zwickau fortgesetzt.