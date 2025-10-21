Nach mehrfachem sexuellen Missbrauch von Kindern: Horror-Eltern müssen ins Gefängnis
Zwickau/Plauen - Urteil im Strafverfahren gegen Antonio T. (40) und Eva S. (30) gefallen. Das Paar musste sich vor dem Landgericht Zwickau wegen schwerstem sexuellen Missbrauch von Kindern verantworten.
Wie das Landgericht Zwickau am Dienstagnachmittag mitteilte, lag dem Urteil eine Verständigung zwischen dem Gericht und den Angeklagten zugrunde, um den geschädigten Kindern eine Vernehmung zu den Taten vor Gericht zu ersparen.
Demnach wurde der 40-Jährige am Dienstagnachmittag wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen, Vergewaltigung und Besitzes von kinderpornografischen Inhalten zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt.
Auch die 30-Jährige muss ins Gefängnis. Sie wurde wegen schwerem sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.
Bei den geschädigten Kindern handelt es sich um leibliche Kinder des Angeklagten, die dieser teilweise mit der Angeklagten Eva S. hatte, sowie um ein Kind aus einer früheren Beziehung von Antonio T.
Beide haben erst im Rahmen einer Verständigung die angeklagten Taten eingeräumt.
