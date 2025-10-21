Nach mehrfachem sexuellen Missbrauch von Kindern: Horror-Eltern müssen ins Gefängnis

Zwickau/Plauen - Urteil im Strafverfahren gegen Antonio T. (40) und Eva S. (30) gefallen. Das Paar musste sich vor dem Landgericht Zwickau wegen schwerstem sexuellen Missbrauch von Kindern verantworten.

Horror-Vater Antonio T. (40) kommt für über neun Jahre hinter Gitter. © Uwe Meinhold

Wie das Landgericht Zwickau am Dienstagnachmittag mitteilte, lag dem Urteil eine Verständigung zwischen dem Gericht und den Angeklagten zugrunde, um den geschädigten Kindern eine Vernehmung zu den Taten vor Gericht zu ersparen.

Demnach wurde der 40-Jährige am Dienstagnachmittag wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen, Vergewaltigung und Besitzes von kinderpornografischen Inhalten zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Auch die 30-Jährige muss ins Gefängnis. Sie wurde wegen schwerem sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.