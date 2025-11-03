Eltern und Halbschwester angeklagt: Familie soll Kind (13) mit Medikamenten vergiftet haben

Zwickau - Vor dem Zwickauer Landgericht hat ein erschütternder Prozess gegen ein Elternpaar und die Halbschwester eines Mädchens aus Treuen ( Vogtland ) begonnen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht.

Im vogtländischen Treuen soll ein damals 13-jähriges Mädchen durch seine Eltern heimlich Medikamente verabreicht bekommen haben. © Ralph Kunz

Auf der Anklagebank sitzen Ramona und Rudi M., die Eltern von Marie (heute 18). Ihre Halbschwester Sarah S. arbeitet als Qualitätsmanagerin bei einer Medizintechnik-Firma in Klingenthal. Nun steht auch sie vor Gericht.

Nach Überzeugung der Anklage soll eines der drei Familienmitglieder dem Mädchen 2020 über mehrere Monate im Alter von 13 Jahren mindestens 25 Tabletten eines Rheuma-Medikaments verabreicht haben. Heimlich, pulverisiert, unters Essen gemischt.

Was als vermeintliche "Behandlung" gedacht war, entwickelte sich zum Albtraum: Das Kind sei dadurch so krank geworden, dass es fast starb. Erst als Marie so schwach war, dass sie kaum noch laufen konnte, habe Halbschwester Sarah den Notarzt gerufen.

Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest: Das Kind befand sich bereits an der Schwelle zur Sterbephase. Nur durch eine Notbehandlung konnte es gerettet werden.