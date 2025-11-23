Messer-Mann nach Po-Stich verurteilt

Görlitz - Das Landgericht Görlitz verurteilte Sajjad A. (29) jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung zu viereinhalb Jahren Haft.

Messer-Syrer Sajjad A. (29) muss nach dem Urteil ins Gefängnis. © kmk

Der Syrer hatte demnach zweimal Menschen mit Messern attackiert und massiv verletzt.

So stach er in Kamenz im Asylbewerberheim einem Bewohner mit dem Messer ins Gesäß.

Gut fünf Monate später, im April 2025, trank Sajjad mit anderen in seiner Wohnung in Hoyerswerda Alkohol. Die Männer gerieten in Streit, wobei er seinem Gegenüber das Messer in den Bauch rammte.

Das Opfer kollabierte, überlebte.



